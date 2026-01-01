Van'da eğitime kar engeli

YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İpekyolu belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yolu açan ekipler, elektrik arızası için bölgeye giden VEDAŞ' aracıyla birlikte 3 araç ve içerisindeki yolcuları kurtardı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,