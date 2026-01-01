Haberler

Van'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar, İpekyolu belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolda kalan 3 araç ve yolcuları güvenli bir şekilde tahliye edildi.

YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İpekyolu belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yolu açan ekipler, elektrik arızası için bölgeye giden VEDAŞ' aracıyla birlikte 3 araç ve içerisindeki yolcuları kurtardı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
