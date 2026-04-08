Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzincan- Sivas ve Erzincan- Gümüşhane kara yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Çok sayıda aracın kara yolunda kaldığı geçitlerde, araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Öte yandan Kızılay ekipleri Refahiye ilçesinde kan bağışı programından dönerken Sakaltutan Geçidi'nde bir süre yolda mahsur kaldı.

Ekipler, kar küreme çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan polis ekipleri de Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları araçların, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine karayolları ekiplerinin çalışmaları tamamlanıncaya kadar izin vermiyor.