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Boyun fıtığı ameliyatı sonrası eşi terk etti: 'Çocuklarımın başında kalmak istiyorum'

Boyun fıtığı ameliyatı sonrası eşi terk etti: 'Çocuklarımın başında kalmak istiyorum'
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Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Yüksel Güzel (47), boyun fıtığı nedeniyle geçirdiği başarısız ameliyatların ardından yoğun bakımdayken eşi R.G.'nin kendisini terk ettiğini öne sürdü. Sağlık sorunları ve maddi zorluklarla mücadele eden Güzel, iyileşip çocuklarına bakabilmek için destek beklediğini söyledi.

ANTALYA'da yaşayan 2 çocuk annesi Yüksel Güzel (47), boyun fıtığı nedeniyle geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşamadığını, yoğun bakımdayken eşinin kendisini terk ettiğini belirterek, "İyileşmek, çocuklarımın başında kalmak istiyorum" dedi.

Kentte 2006 yılında R.G. ile evlenen Yüksel Güzel, yaklaşık 1,5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2 çocuk annesi Güzel, son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde boyun fıtığı ameliyatı oldu. Hastane epikrizine göre 26 Haziran 2025'te gerçekleştirilen operasyonda boyun kısmına 6 vida ve 2 rod yerleştirilen Yüksel Güzel'in omurgası da kemik grefti kullanılarak sabitlendi. Epikriz raporunda ayrıca; servikal disk bozukluğu tanısı bulunduğu, omuriliğe baskı oluşturan geniş boyun fıtıklarının tespit edildiği yer aldı.

'YOĞUN BAKIMDAYKEN GİTTİ' İDDİASI

Geçirdiği ameliyatlar ve sağlık sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gördüğünü anlatan Güzel, bu süreçte eşi R.G.,'nin kendisini terk ettiğini öne sürdü. Yüksel Güzel, "Kalp krizi geçirdim. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatıyordum. Komşularımdan eşimin taksi çağırıp gittiğini duydum. O an idrak edemedim. Daha sonra gerçekten gittiğini öğrendim. Bir şey de diyemedim. Ona 25 yılımı verdim, çok emek verdim. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum" diye konuştu.

'BOYNUMU HİÇ ÇEVİREMİYORUM'

Boyun fıtığı nedeniyle iki kez ameliyat geçirdiğini ancak sağlığına kavuşamadığını söyleyen Güzel, "Ameliyatlarım başarısız geçti. Hiçbir şekilde boynumu döndüremiyorum. Ben sadece iyileşmek istiyorum. Çocuklarımın başında kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Şeker hastası olduğunu da belirten Yüksel Güzel, ayağında şeker yarası oluştuğunu, bu nedenle ayağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

'HASTANEDEYKEN ELEKTRİĞİMİ KESTİLER'

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını söyleyen Güzel, maddi sıkıntılar yaşadığını da anlattı. Yüksel Güzel, "Geçimimi sağlayamıyorum. Hastanede yatarken evin elektriğini kestiler. Tek isteğim iyileşmek, eskisi gibi boynumu kullanabilmek. Beni bırakan insan benim için ölmüştür. Ben en çok çocuklarıma üzülüyorum" dedi.

Hem sağlık sorunları hem de ekonomik zorluklarla mücadele eden Yüksel Güzel, tedavisini sürdürebilmek ve yeniden sağlığına kavuşabilmek için destek beklediğini söyledi. Güzel, tek arzusunun yeniden ayağa kalkarak çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir yaşam sürmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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