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Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

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Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30.'da hayatını kaybetti.

Sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30.'da hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram'ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum".

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Allah rahmet eylesin, gördüğümüz kadarıyla güzel insandı.

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Haber YorumlarıArda Paşa:

mekanı cennet olsun, iyi insanlar gidiyorlar birer

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Mübarek ayda vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Kendisini şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz.

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Haber YorumlarıCece Cece:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın

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Haber YorumlarıVatandaş:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıErhan ÇINAR:

Allah rahmet eylesin.. toplumun sıkıntılarını bilen ve sanatına yansıtan bir sanatçıydı..

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah gani gani rahmet eylesin mekânı Cennet olsun inşAllah Sevenlerinin başı sağolsun

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Haber Yorumlarımehmet:

severek dinledik şarkıları ile büyüdük. umarım hakkını helal etmiştir. allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Rest In Peace Bro

Yorum Beğen22
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