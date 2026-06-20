Aracını park edemeyince sınava geç kalan aday içeri alınmadı / Ek görüntü

ANTALYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek adaylardan Oğuz Kızıl, aracını park edemeyince geç kaldı ve içeri giremedi. Velilerin uyarılarıyla diğer kapıdan girmeye çalışan Kızıl, saati kaçırdığı için sınava alınmadı. Oğuz Kızıl, "Araba park ediyordum. Zamanlama hatası yapınca geç kaldım. Yapacak bir şey yok" dedi.

Antalya'da YKS'nin ilk oturumuna girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren Akdeniz Üniversitesi'nde yoğunluk oluşturdu. Sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin girişine müsaade edilmedi. Sınava girecek adaylarla beraber okul önlerinde bekleyen aileler, içeriye girişlerin başlamasıyla çocuklarına sarılıp sınav salonuna uğurladı. Adaylar kontrollerden geçtikten sonra salonlara alındı. Bu sırada görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan zamanı bağırarak adaylara duyurmaya çalıştı. Çocukları salona giren aileler, okullar ve fakülte önlerinde oturarak beklerken, kimi dua etti, kimi telefonlarıyla oynadı, kimi ise yeşilliklere sandalyesini koyup bekledi.

'SIKINTI YOK, SENEYE DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM'

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok'ta sınava girecek adaylardan Oğuz Kızıl, aracını park edemediği için geç kalınca sınav salonuna alınmadı. Velilerin uyarılarıyla diğer kapıdan girmeye çalışan Kızıl, içeri giremedi. Oğuz Kızıl, "Araba park ediyordum. Zamanlama hatası yapınca geç kaldım. Yapacak bir şey yok, seneye bir daha deneyeceğiz. Bu durumlar olabiliyor. Benim için sıkıntı yok. Hayalim konsertuvara girmek, oyuncu olma hayalim var. Seneye daha fazla çalışacağım. Zamanı kendime göre de ayarlayacağım" diyerek ayrıldı.

'HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Dışarıda çocuklarını bekleyen Emrah Ergen, "Kızım sınava girdi. Tıp fakültesini istiyor. Bütün öğrenciler heyecanlı ama veliler daha heyecanlı. Biz burada ölüyoruz ama onlar içeride ne yapıyorlar bilmiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.

Veli Mehmet Emin Kırca da "Küçük oğlum sınava girdi, onu bekliyoruz. İnşallah sınavda bütün soruları yaparlar. Akdeniz Üniversitesi'ni istiyoruz. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı