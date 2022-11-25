YKS tarihi, dillendirilen seçim tarihiyle çakıştı! ÖSYM sınav takvimini geri çekti

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarının 17-18 Haziran yapılacağı duyuruldu. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti kanadından seçim tarihi için daha önce 18 Haziran'ın dillendirilmesi kafaları karıştırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Hiçbir sınavı seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor." derken ÖSYM ise sınav takvimi duyurusunu siteden kaldırdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, dün milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu. ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuru ile 2023 sınav takvimi açıklandı.

YKS İÇİN 17-18 HAZİRAN TARİHLERİ BELİRLENDİ

Buna göre üniversite hayali kuran adayların, Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarına 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gireceği bildirildi. Açıklamada, "2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi.

SEÇİM İÇİN 18 HAZİRAN TARİHİ DİLLENDİRİLMİŞTİ

Ancak bu açıklama sınav tarihinin daha önce dile getirilen seçim tarihi ile denk gelmesi kafaları karıştırdı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de bu tarihte yapılacağı için herkesin aklına "Erken seçim mi var?" sorusu geldi. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP lideri Bahçeli, çok net bir şekilde erken seçimin olmayacağını belirterek, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır" demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN YANIT: ÖSYM ÇALIŞMA YAPIYOR

AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik'e bu soru yöneltildi. "Seçim takvimi değişecek mi?" sorusuna yanıt veren Çelik, "Biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır." dedi.

ÖSYM TAKVİM DUYURUSUNU KALDIRDI

Bu gelişmeler sonrasında ÖSYM tarafından sınav takvimine ilişkin yapılan duyuru hem web sitesinden hem resmi Twitter hesabından kaldırıldı. Adaylar şimdi gelecek yeni açıklamayı bekliyor.

MUHALEFET TEPKİLİ: TAKVİMİN DEĞİŞTİRİMESİ SKANDALDIR

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, takvimin geri çekilmesi sonrasında duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Her gün yeni bir hadiseyle görülüyor ki; AK Parti ve Erdoğan yönetimi devleti felç etmiş, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve uyumu sıfır seviyesine indirmiştir. ÖSYM'nin milyonlarca genci ilgilendiren sınav takvimini ilan edip tartışmalar sonrasında değiştirmesi bir skandaldır"