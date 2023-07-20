YKS sözel birincisi Takır'ın hedefi hukuk fakültesi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda sözel birincisi olan Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Berk Takır, "Benim hedefim ilk 100'e girmekti, çalışıyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Böyle beklemiyordum kesinlikle. İlk öğrendiğimde kapatıp tekrar açtım, gerçek değil herhalde diye.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda sözel birincisi olan Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Berk Takır, "Benim hedefim ilk 100'e girmekti, çalışıyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Böyle beklemiyordum kesinlikle. İlk öğrendiğimde kapatıp tekrar açtım, gerçek değil herhalde diye. Sözelden tercih yapmayı düşünmüyorum, hukuk düşünüyorum" dedi.

17-18 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincisinin sayısalda Konya'dan Mustafa Özcan, eşit ağırlıkta Afyonkarahisar'dan Emre Ekici ve sözelde İstanbul'dan Ahmet Berk olduğunu duyurdu.

"HEDEFİM İLK 100'E GİRMEKTİ; ÇALIŞIYORDUM AMA BEKLEMİYORDUM"

"HEDEF HUKUK FAKÜLTESİ"

"AİLELERİN GÖREVİ DUYGUSAL DESTEK OLUYOR"

Ahmet Berk'in 11'inci sınıfa geçen ve sınav sürecine hazırlanan kardeşi Zeynep Takır da "Ben de yavaş yavaş hazırlanmaya başladım. Olabildiğince TYT denemesi çözmeye çalışıyorum, konu tekrarı yapıyorum. Böyle olunca ben de gerildim. İçimde müthiş bir derece hedefim yok ama olursa çok mutlu olurum. Ben ne zaman soru yapamasam ağabey diyerek kapısını tıklarım, sorarım" dedi.