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YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) başladı. Sınava toplamda 233 bin 389 aday katılıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 233 bin 389 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi ( Ydt ) başladı.

Üçüncü ve son oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Yabancı Dil Testine İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi olmak üzere toplam 233 bin 389 aday katılıyor.

Sınav, 1028 binada ve 11 bin 44 salonda uygulanıyor. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 görevli yer alıyor. YDT'ye 1032 engelli aday katılıyor. Sınavda, 76 okuyucu-işaretleyici görev alıyor.

Ayrıca bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Saat 15.45'te başlayan ve Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, süre 120 dakika olacak.

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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