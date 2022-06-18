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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Malatya'da başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Malatya'da başladı.

Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Üniversitesinde YKS'ye girecek adaylar sınav öncesi yakınlarıyla birlikte üniversite kampüsünde bekledi. Bazı vatandaşlar kampüste Kur'an okuyarak, dua etti.

Jandarma sınava girecek adayları üst aramasının ardından sınavın yapılacağı binaya aldı.

Kampüste yanlış fakülteye gelen bir adayı ise jandarma ekip aracıyla sınava gireceği salona yetiştirdi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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