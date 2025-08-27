YKS'de ilk 100'e giren 28 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti

İSTANBUL Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) ilk 100'deki 28 öğrencinin kendilerini tercih ettiğini duyurdu. Okulda düzenlenen toplantıda bir araya gelen öğrencilerden 5'inin ilk 10'da yer aldığı bildirildi. Kazandıkları bölümler dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyleyen gençler, üniversitenin yurt dışı imkanları, burs ve yurt olanaklarının tercih süreçlerini etkilediğini ifade etti.

Yks'de Türkiye 2'ncisi, 8'incisi, 9'uncusu ve 10'uncusunun da aralarında bulunduğu ilk yüzde yer alan 28 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'ni seçti. Üniversiteden yapılan bilgilendirmede yeni açılan Yapay Zeka Mühendisliği Programı'nın ilk 337 öğrenciden tercih alarak alanında zirveye yerleştiğini bildirdi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Programı ise ilk yılında 10 öğrencisini ilk 191'den kabul ederek öne çıktığı aktarıldı. Uluslararası Tıp Fakültesi de öğrencilerini ilk 38'den alarak tıp fakülteleri arasında en üst sıralardaki yerini aldığı söylendi. Türkçe Tıp Fakültesi dördüncü, İngilizce Tıp Fakültesi ise altıncı sırada yer aldı.

2025 YKS Şampiyonları Basın Toplantısına İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk'ün yanı sıra fakülte dekanları ve akademik kadro da yer aldı.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİMİZ VAR'

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, "Medipol Üniversitesi olarak eğitimde ve araştırmada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedefimiz var. Bu hedefe ilerlerken eğitimi ve araştırmayı ayrı değil, birbirini destekleyen unsurlar olarak görüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin eğitimleri sırasında araştırma projelerinin bir parçası olmalarını, çalışmalar yürütmelerini destekliyoruz. Öğrencilerimiz, hazırlık eğitiminin birinci kısmını Türkiye'de, ikinci kısmını ise beş aylık süreçle Amerika'da geçiriyor ve İngilizceyi çok iyi bir seviyeye getiriyorlar. Ardından lisans eğitimine başladıklarında araştırma projelerine dahil oluyorlar. Yurt dışı konferans desteklerimiz oluyor, ayrıca öğrencilerimizin yurt dışı stajlarına da destek veriyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizi lisans eğitimleri boyunca en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yolculuk lisansla bitmiyor. Öğrencilerimiz dünyanın sayılı üniversitelerinden doktora için kabul alırlarsa, onların eğitim giderlerini karşılayacak bursları da sunuyoruz. Böylece öğrencilerimizin bütün kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞI İMKANLARI VE BURS OLANAKLARI BENİ CEZBETTİ'

Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleşen YKS sayısal Türkiye 2'ncisi Zeynep Civelek ise "Sınava hazırlanmaya 1 yılda ağırlık verdim. Diğer arkadaşlarımda da olduğu gibi beraber hazırlandık. Yurtta kalıyordum, genelde arkadaşlarımla okulda çalışıyorduk. Çok yakın arkadaşımla da paylaştım. Sonuçları sabah erken saatlerde öğrendim. Sonrasında annemi, babamı ve çok sevdiğim öğretmenimi aradım. Sevdiklerimle paylaştıkça bunun gururunu daha derinden hissettim. Medipol Üniversitesi'nin bizlere sunduğu imkanlar çok çeşitli. Gerek yurt dışı imkanları, yurt imkanları, burslar gerekse araştırma olanakları beni çok cezbetti. Burada kıymet gördüğümü hissettim ve yaşamak istediğim üniversite hayatını burada yaşayabileceğimi fark ettim. O yüzden burayı tercih ettim. Uzun vadede bir kariyer planım yok, muhtemelen burada karar vereceğim. Şu an daha çok üniversiteye odaklıyım. Hep sağımda annem, solumda babam, önümde bilgisayar ekranı; beraber sonuca bakıp sevindiğimizi hayal etmiştim. Bunun hayaliyle çalıştım. Bence herkesin kafasında kurduğu bir hedef olmalı. Bu bir üniversite tercihi olabilir, bir sıralama hedefi olabilir veya ileriye dönük bir kariyer hedefi olabilir. Ama insanın 'ben şunu yapmak istiyorum' dediği bir şey olmalı. Yoksa o çalışma azmini kendinde göremiyor" dedi.

'ALANIMDA BİLİNEN BİR İSİM OLMAK STİYORUM'

YKS Türkiye sayısal 28'incisi Abdullah Taha Olgun da araştırmacı hekim olmak istediğini söyleyerek "Stresli geçen seneden sonra çalışmalarımın karşılığını almış olmaktan dolayı çok mutluyum. Kesinlikle bu üniversitede kazanacağım vizyonu ve sahip olacağım imkanları başka bir kurumda bulamayacağımı düşündüm. Dolayısıyla burası beni çok cezbetti. Öncelikle bir araştırmacı hekim olmak istiyorum. Bilime karşı gerçekten ciddi bir ilgim var. Ülkemizi bu alanda temsil etmek, büyük araştırmalara katılmak ve pek çok bilimsel yenilikte baş mimarlardan biri olmak istiyorum. Bunun yanında klinik doktorluk kariyerime de devam etmek istiyorum. Alanımda bilinen bir isim olmak, insanlar benim branşımı zikrettiğinde ismimin akıllara gelmesini istiyorum" diye konuştu.

'MÜHENDİSLİK ALANINDA ÇOK DAHA GELİŞEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN BURADAYIM'

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleştiğini belirten Nurşin Aydın, "Sınava dört yıl boyunca çalıştım. Bu süreçte benim için en önemli nokta eksiklerimdi, onların üzerine gittim. Matematiğe ve fiziğe daha ağırlık verdim. Dört yılda eksiklerimi kapatmak için uzun bir sürem vardı. Sınav sonucumu gördüğüm an çok sevindim. Öğretmenlerimi aradım. En sevdiğim öğretmenime kaçıncı olduğumu söyledim. 'Beş yüz yetmiş yedi' dedim. 'Ben sana ilk bine girersin demiştim' dedi. Aileme de söyledim. Annem çok sevindi, babam da normal, bekliyorduk diyerek karşıladı. İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerimden biri, imkan olarak gerçekten diğer üniversitelere kıyasla çok iyi olmasıydı. Tercih etmemdeki en önemli nokta ise yurt dışı olanaklarıydı. Amerika'da dil eğitimine gönderilmesi, yurt dışı bursları gibi imkanları bakımından diğer üniversitelere göre bir adım önde gördüm. Mühendislik alanında çok daha gelişebileceğimi düşündüğüm için bu üniversitenin bir parçası olmak istedim" ifadelerini kullandı.