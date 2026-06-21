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Trakya'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kimlik kontrolleriyle başladı. Aileler okul önlerinde heyecanla çocuklarını bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başladı.

Edirne'de öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne aileleriyle geldi.

Kimlik ve belge kontrolünün ardından öğrenciler sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de okulların dışında çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

Kırklareli'nde sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne geldi.

Adaylar da salon önünde sınava giriş saatini bekledi.

Kimlik ve belge kontrolü yapılan adaylar, üst aramasının ardından salona alındı.

Veliler ise kampüs çevresinde çocuklarını bekledi.

Tekirdağ'da da öğrenciler, belge kontrollerinin ardından sınav merkezlerine alınırken, aileler okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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