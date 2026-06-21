Sınava son anda yetişen adaylara velilerden alkışlı destek

ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Sınava son anlarda yetişen adaylardan biri görevlilerin yardımıyla boynundaki kolye çıkarılıp içeri alınırken, bazı adaylar da velilerin alkışlı desteğiyle salona girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin girişine müsaade edilmedi. Antalya'daki adayların sınava gireceği merkezlerden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Öğrencilerle beraber okul önlerinde bekleyen aileler, içeriye girişlerin başlamasıyla çocuklarına sarılıp sınav salonuna uğurladı. Adaylar kontrollerden geçtikten sonra salonlara alındı. Bu sırada görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan zamanı bağırarak adaylara duyurmaya çalıştı. Çocukları salona giren aileler de okullar ve fakülte önlerinde oturarak beklerken, kimi dua etti, kimi telefonlarıyla oynadı, kimi ise sandalyesini yeşilliklere koyup bekledi.

SANİYELERLE YETİŞTİLER

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok'ta sınava girecek bir aday son anda yetişirken, görevliler boynundaki kolyeyi çıkarmasına yardımcı olduktan sonra salona girmesini sağladı. İletişim Fakültesi'nde ise son anlarda sınava yetişmeye çalışanlara veliler alkışlarla destek verdi. Adaylar kapılar kapanmadan saniyeler öncesinde salona girerken veliler de büyük mutluluk yaşadı.

'SON DAKİKACIYIZ'

Çocuğunu sınava getiren ve üniversite bahçesinde bekleyen Sema Hafızoğlu, "Çocuklardan daha çok heyecanlıyız. Ancak heyecanımızı onlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Mezun anneleri olduğumuz için de tedirginiz. Oğlum evde çalıştı. Kendisi hazırlandı destek almadan. Denemelere gidip geldi. Sınava geç kalmak çok riskli. Her türlü etken sebep olabiliyor. Çok erken gelmekte fayda var. Türkler olarak son dakikacıyız. Bu sebeple yakın veya uzak mesafeyi erken çıkarak ayarlamalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı