Haberler

Sınava son anda yetişen adaylara velilerden alkışlı destek

Sınava son anda yetişen adaylara velilerden alkışlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da YKS'nin AYT oturumu yapıldı. Sınava son anda yetişen adaylar görevliler yardımıyla içeri alınırken, veliler alkışlarla destek verdi.

ANTALYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Sınava son anlarda yetişen adaylardan biri görevlilerin yardımıyla boynundaki kolye çıkarılıp içeri alınırken, bazı adaylar da velilerin alkışlı desteğiyle salona girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin girişine müsaade edilmedi. Antalya'daki adayların sınava gireceği merkezlerden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Öğrencilerle beraber okul önlerinde bekleyen aileler, içeriye girişlerin başlamasıyla çocuklarına sarılıp sınav salonuna uğurladı. Adaylar kontrollerden geçtikten sonra salonlara alındı. Bu sırada görevliler, sınav saati yaklaştıkça kalan zamanı bağırarak adaylara duyurmaya çalıştı. Çocukları salona giren aileler de okullar ve fakülte önlerinde oturarak beklerken, kimi dua etti, kimi telefonlarıyla oynadı, kimi ise sandalyesini yeşilliklere koyup bekledi.

SANİYELERLE YETİŞTİLER

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok'ta sınava girecek bir aday son anda yetişirken, görevliler boynundaki kolyeyi çıkarmasına yardımcı olduktan sonra salona girmesini sağladı. İletişim Fakültesi'nde ise son anlarda sınava yetişmeye çalışanlara veliler alkışlarla destek verdi. Adaylar kapılar kapanmadan saniyeler öncesinde salona girerken veliler de büyük mutluluk yaşadı.

'SON DAKİKACIYIZ'

Çocuğunu sınava getiren ve üniversite bahçesinde bekleyen Sema Hafızoğlu, "Çocuklardan daha çok heyecanlıyız. Ancak heyecanımızı onlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Mezun anneleri olduğumuz için de tedirginiz. Oğlum evde çalıştı. Kendisi hazırlandı destek almadan. Denemelere gidip geldi. Sınava geç kalmak çok riskli. Her türlü etken sebep olabiliyor. Çok erken gelmekte fayda var. Türkler olarak son dakikacıyız. Bu sebeple yakın veya uzak mesafeyi erken çıkarak ayarlamalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kına gecesini pompalı tüfekle taradı! 14 yaşındaki çocuk öldü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı