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Yılmaz: "Türkiye, kendi sorunlarını başka bir güce, uluslararası kuruluşa götürmeden çözen bir ülke. Tam bir başarıya ulaştığında dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi olacak"

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Yılmaz: "Türkiye, kendi sorunlarını başka bir güce, uluslararası kuruluşa götürmeden çözen bir ülke. Tam bir başarıya ulaştığında dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi olacak"

Yılmaz: " Türkiye, kendi sorunlarını başka bir güce, uluslararası kuruluşa götürmeden çözen bir ülke. Tam bir başarıya ulaştığında dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi olacak"

Kaynak: AA
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