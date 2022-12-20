YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (5)

MİLLİ GÜREŞÇİ BURHAN AKBUDAK, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli güreşçi Burhan Akbudak'ın final müsabakası (fotoğraf)

Madalya seromonisi

İstiklal Marşı'nın okunması

Fotoğraf çekimi

Milli güreşçi Burhan Akbudak'ın açıklamaları

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA İKİ ÜLKE ASKERİ BİRLİKLERİ ARASINDA YOĞUN ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Azerbaycan- Ermenistan savaşının ilk günleri (ARŞİV)

Bombalanan yerleşim yerleri

Yıkılan binalar

Kamuflaj giyen Aliyev'in konuşması

Yıkıntılar

Azerbaycan'ın başlattığı askeri operasyonu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov'un açıklamaları

Kazakistan'da düzenlenen 6. CICA Zirvesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması

RIZA KAYAALP 5. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Rıza Kayaalp'in altın madalya kazanma sevinci (fotoğraf)

Madalya töreni

İstiklal Marşı'nın okunması

Fotoğraf çekimi

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in duygularını açıklaması

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Kupa töreni

İstiklal Marşı okunması

Hatıra fotoğraf çekimi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun konuşması

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ın konuşmaları

YASEMİN ADAR YİĞİT, İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Madalya töreni

İstiklal Marşı okunması

Hatıra fotoğraf çekimi

Altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit'in açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak tebrik etmesi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN'DA DÜZENLENEN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KONSEYİ 22. ZİRVESİ'NE KATILDI

Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etmeleri (fotoğraf)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etmesi (fotoğraf)

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi aile fotoğrafı (fotoğraf)

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan liderlerin "Ebedi Şehir" kompleksindeki incelemeleri (fotoğraf)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazreti Hızır Türbesi ziyaretinde dua etmesi (fotoğraf)

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin tokalaşması ve basın için poz vermeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi

İkilinin tokalaşması ve basın için poz vermeleri

Şanghay İşbirliği Örgütü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantı salonu

Toplantıya katılan devlet başkanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması MİLLİ GÜREŞÇİ BURHAN AKBUDAK, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (12 EYLÜL)

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA İKİ ÜLKE ASKERİ BİRLİKLERİ ARASINDA YOĞUN ÇATIŞMALAR BAŞLADI (13 EYLÜL)

Azerbaycan, İki ülke arasında sabah saatlerinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan'ın sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

RIZA KAYAALP 5. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (13 EYLÜL)

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı ve 5. kez dünya şampiyonu oldu.

GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (13 EYLÜL)

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalyayla dünya şampiyonluğunu elde etti.

YASEMİN ADAR YİĞİT, İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU (14 EYLÜL)

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Yasemin Adar, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN'DA DÜZENLENEN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KONSEYİ 22. ZİRVESİ'NE KATILDI (16 EYLÜL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbeki·stan'da düzenlenen Şanghay İşbi·rli·ği· Teşki·latı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi· 22. Zi·rvesi·'ne katildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.