YILIN OLAYLARI 2022 - EYLÜL (5)
Güncel Haberler
MİLLİ GÜREŞÇİ BURHAN AKBUDAK, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUMilli güreşçi Burhan Akbudak'ın final müsabakası (fotoğraf) Madalya seromonisi İstiklal Marşı'nın okunması Fotoğraf çekimi Milli güreşçi Burhan Akbudak'ın açıklamalarıAZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA İKİ ÜLKE ASKERİ BİRLİKLERİ ARASINDA...
MİLLİ GÜREŞÇİ BURHAN AKBUDAK, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Milli güreşçi Burhan Akbudak'ın final müsabakası (fotoğraf)
Madalya seromonisi
İstiklal Marşı'nın okunması
Fotoğraf çekimi
Milli güreşçi Burhan Akbudak'ın açıklamaları
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA İKİ ÜLKE ASKERİ BİRLİKLERİ ARASINDA YOĞUN ÇATIŞMALAR BAŞLADI
Azerbaycan- Ermenistan savaşının ilk günleri (ARŞİV)
Bombalanan yerleşim yerleri
Yıkılan binalar
Kamuflaj giyen Aliyev'in konuşması
Yıkıntılar
Azerbaycan'ın başlattığı askeri operasyonu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov'un açıklamaları
Kazakistan'da düzenlenen 6. CICA Zirvesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması
RIZA KAYAALP 5. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Rıza Kayaalp'in altın madalya kazanma sevinci (fotoğraf)
Madalya töreni
İstiklal Marşı'nın okunması
Fotoğraf çekimi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in duygularını açıklaması
GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Kupa töreni
İstiklal Marşı okunması
Hatıra fotoğraf çekimi
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun konuşması
Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak'ın konuşmaları
YASEMİN ADAR YİĞİT, İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Madalya töreni
İstiklal Marşı okunması
Hatıra fotoğraf çekimi
Altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit'in açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i telefonla arayarak tebrik etmesi
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN'DA DÜZENLENEN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KONSEYİ 22. ZİRVESİ'NE KATILDI
Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etmeleri (fotoğraf)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etmesi (fotoğraf)
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi aile fotoğrafı (fotoğraf)
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan liderlerin "Ebedi Şehir" kompleksindeki incelemeleri (fotoğraf)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazreti Hızır Türbesi ziyaretinde dua etmesi (fotoğraf)
Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin tokalaşması ve basın için poz vermeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi
İkilinin tokalaşması ve basın için poz vermeleri
Şanghay İşbirliği Örgütü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
Şanghay İşbirliği Örgütü toplantı salonu
Toplantıya katılan devlet başkanları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in konuşması MİLLİ GÜREŞÇİ BURHAN AKBUDAK, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (12 EYLÜL)
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA İKİ ÜLKE ASKERİ BİRLİKLERİ ARASINDA YOĞUN ÇATIŞMALAR BAŞLADI (13 EYLÜL)
Azerbaycan, İki ülke arasında sabah saatlerinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan'ın sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.
RIZA KAYAALP 5. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (13 EYLÜL)
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı ve 5. kez dünya şampiyonu oldu.
GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU (13 EYLÜL)
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalyayla dünya şampiyonluğunu elde etti.
YASEMİN ADAR YİĞİT, İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU (14 EYLÜL)
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Yasemin Adar, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN'DA DÜZENLENEN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI KONSEYİ 22. ZİRVESİ'NE KATILDI (16 EYLÜL)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbeki·stan'da düzenlenen Şanghay İşbi·rli·ği· Teşki·latı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi· 22. Zi·rvesi·'ne katildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.