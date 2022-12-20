YILIN OLAYLARI 2022

İHLAS MEDYA GRUBU ANKARA TEMSİLCİSİ VE TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI BATUHAN YAŞAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Batuhan Yaşar için düzenlenen cenaze töreni Cenazenin musalla taşına konulması Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlara alınarak taşınmasıCUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 2008'DEN BU...

İHLAS MEDYA GRUBU ANKARA TEMSİLCİSİ VE TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI BATUHAN YAŞAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Batuhan Yaşar için düzenlenen cenaze töreni

Cenazenin musalla taşına konulması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlara alınarak taşınması

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 2008'DEN BU YANA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK İSRAİLLİ LİDER OLAN ISAAC HERZOG'U RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u karşılaması

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tören mangasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

ANTALYA'DA DÜZENLENEN RUSYA-UKRAYNA-TÜRKİYE ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u karşılaması ve fotoğraf çektirilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı karşılaması ve fotoğraf çektirilmesi

Üçlü görüşmeden görüntüler

Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

PAKİSTAN MECLİSİNDE YAPILAN GÜVENSİZLİK OYLAMASI SONUCU İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın arşiv görüntüleri

Pakistan Parlamentosu arşiv görüntüleri

Pakistan'da parlamento lojmanlarına operasyon düzenleyen polis

Protestolardan detaylar

Yürüyüş yapan ve protesto gösterisi yapan insanlar

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmesi

İHLAS MEDYA GRUBU ANKARA TEMSİLCİSİ VE TÜRKİYE GAZETESİ YAZARI BATUHAN YAŞAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (6 MART)

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için Ankara Bağlum Kabristanlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hlas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mücahit Ören, yakınları ve sevenleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 2008'DEN BU YANA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK İSRAİLLİ LİDER OLAN ISAAC HERZOG'U RESMİ TÖRENLE KARŞILADI (9 MART)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan İsrail Cumhurbaşkanı 'u resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Herzog ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi ziyaretin, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN RUSYA-UKRAYNA-TÜRKİYE ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

(10 MART)

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladıklarını" belirtti.

PAKİSTAN MECLİSİNDE YAPILAN GÜVENSİZLİK OYLAMASI SONUCU İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞTÜ (10 MART)

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasının ardından meclisin önünde hareketlilik yaşandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ

(13 MART)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE'YE RESMİ ZİYARETTE BULUNAN ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ŞANSÖLYESİ OLAF SCHOLZ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ (14 MART)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.