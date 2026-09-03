Yılın İlk 8 Ayında Sinemada Yabancı Filmler Zirvede

Sinemaseverlerin yılın ilk 8 ayında maceradan komediye, dramdan aksiyona sinema salonlarında en çok izlediği 10 filmden 7'sini yabancı yapımlar oluşturdu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 243'ü yeni toplam 372 filmin vizyona girdiği 8 ayda, toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bin 446'ya ulaştı.

En çok izlenen yapım 31 Temmuz'da vizyona giren "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" filmi oldu.

Destin Daniel Cretton'ın yönettiği Örümcek Adam serisinin yeni filmi, 2 milyon 459 bin 888 kişi tarafından izlenerek ilk sıraya yerleşti.

Chris McKenna ile Erik Sommers'ın senaryosunu kaleme aldığı yapımda başrolleri Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh paylaştı.

Spider-Man: No Way Home'un (2021) trajik büyüsünden dört yıl sonrasını işleyen filmden elde edilen gelir ise 690 milyon 127 bin lira oldu.

"Odyssey"

Yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi "Odyssey" 2. sıraya yerleşti.

Antik Yunan şairi Homeros'a atfedilen "Odysseia" destanını beyaz perdeye taşıyan filmde, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron rol aldı.

Nolan'ın senaryosunu kaleme alıp yönettiği film, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu konu alıyor. Eve ulaşabilmek için uzun ve zorlu bir mücadele veren Odysseus, yolculuğu sırasında çeşitli mitolojik engellerle karşı karşıya kalıyor.

1 milyon 686 bini aşkın kişinin izlediği filmden elde edilen gelir 583 milyon 407 bin oldu.

"D.I.S.C.O."

Yılın ilk günü vizyona giren "D.I.S.C.O.", 1 milyon 70 bini aşkın kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenen üçüncü yapımı oldu.

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon türündeki yapımda, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız ve Devrim Yakut rol aldı.

"Oyuncak Hikayesi 5"

Animasyon, macera, ve komedi türünü sevenleri sinema salonlarına çeken "Oyuncak Hikayesi 5", 928 bin 507 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 4. film oldu.

Filmin yönetmenliğini Andrew Stanton ile McKenna Harris üstlendi.

"Kardeş Takımı 3"

Bedran Güzel'in yönettiği, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak ve Berat Efe Parlar'ın oynadığı "Kardeş Takımı 3", 716 bin 336 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen 5. yapımı olarak dikkati çekti.

"Avatar: Ateş ve Kül"

James Cameron'ın yönettiği "Avatar: Ateş ve Kül", bu yıl 662 bin 153 kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenen yapımları listesinde 6. sıraya yerleşti.

Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver'ın başrolleri paylaştığı 19 Aralık 2025'te vizyona giren filmi, yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi.

Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

Cameron'un, senaryosunu Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile kaleme aldığı filmde, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi oynadı.

"Efes'in Sırrı"

Yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki'nin oturduğu "Efes'in Sırrı" filmi, 640 bin 742 izleyiciyle yılın en çok izlenen 7. yapımı oldu.

Tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan bir aile macerasını beyaz perdeye taşıyan yapım, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, Efes kazıları sırasında gizemli bir şekilde çocukluklarına dönen arkeologlarla maceralarını işliyor.

Senaryosunu Zeynep ve Kamuran Süner'in yazdığı aile ve fantastik kategorisindeki filmde, Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gizem Karta, Nazlı Yağcı ve Sara Yılmaz rol aldı.

"SüngerBob: Korsan Macerası"

Sevilen karakter SüngerBob'un açık denizlerde Uçan Hollandalı'nın hayaletiyle bir maceraya atıldığı "SüngerBob: Korsan Macerası", 628 bin 565 kişiyi sinema salonlarına çekerek yılın en çok izlenen 8. filmi oldu.

Yönetmenliğini Derek Drymon'un üstlendiği filmde, SüngerBob ile arkadaşları okyanustaki kayıp hazinenin peşine düşüyor.

"Hamnet"

Ünlü yazar William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini beyaz perdeye taşıyan Chloe Zhao'nun yönettiği "Hamnet", 616 bin 746 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmleri arasında 9. sıraya yerleşti.

Paul Mescal ve Jessie Buckley'nin başrolleri paylaştığı biyografi ve dram türündeki yapım, Shakespeare'in çocuk yaşta ölen oğlu Hamnet'in hikayesini, eşi Agnes'in yas sürecini ve bu kaybın dünyaca ünlü "Hamlet" oyununun yazımına etkisini konu ediniyor.

"Saplantı"

Curry Barker'in yönettiği "Saplantı", 581 bin 791 izleyiciyle yılın en çok izlenen 10. yapımı oldu.

Film, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin, bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfetmesini ele alıyor.

Kaynak: AA