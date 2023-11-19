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Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi karla buluştu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi karla buluştu.

Kastamonu- Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle gece başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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