"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş yaklaşık 3,9 milyon dolara satıldı

1977'de tasarlanan Yıldız Savaşları afişi, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara alıcı buldu. Bu, tüm film endüstrisindeki en değerli afiş çalışması oldu.

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin 50 yıl önce tanıtımını yapan afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara alıcı buldu.

Sanatçı ve afiş tasarımcısı Tom Jung'un akrilik ve airbrush tekniğiyle 1977'de hazırladığı afiş, ABD'deki Heritage Auctions müzayede evinde satışa sunuldu.

Film vizyona girmeden iki hafta önce sergilenen ve çok beğenilen ikonik afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara satıldı.

Böylelikle, 1 milyon dolardan satışa çıkarılan afiş, "Star Wars" serisine ait en yüksek fiyatlı eser ve tüm film endüstrisindeki en değerli afiş çalışması oldu. Önceki rekor ise 3,6 milyon dolara satılan "Star Wars" filmlerindeki kötü karakter Darth Vader'in ışın kılıcına aitti.

Afişin, yapımcı Gary Kurtz'un ofisinde asılı durduğu ve daha sonra ailesi tarafından satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, afişte Luke Skywalker'ın ışın kılıcını havaya kaldırdığı, arkasında Prenses Leia'nın yer aldığı kompozisyonun üzerinde Darth Vader silueti bulunuyor.

Öte yandan, afişin diğer tarafında ise X-wing savaşçıları saldırıya geçerken Han Solo ve Skywalker'ın madalya aldığı sahne resmediliyor.

Heritage Auctions yetkilileri, tablonun yalnızca bir film hatırası değil, aynı zamanda Amerikan pop kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Star Wars" serisinin küresel hayran kitlesinin de satış fiyatını yükselten etkenler arasında bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
