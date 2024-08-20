Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi ziyaret etti

Melihcan ÇALIŞKAN / Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı açıldığı günden bu yana 197 bin kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez müze olarak ziyarete açılan saray günde ortalama 7 bin 500 ziyaretçi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi gezdi. Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Yıldız Sarayı'nda yaklaşık 1 aylık süreçte etkileyici mimarisi ve tarihi yapılarıyla günlük ortalama 7 bin 500 kişi ağırlandı. Yıldız Sarayı'nı ziyaret edenlerin sayısı geçtiğimiz hafta sonu ise zirveye ulaştı. Pazar gününü Yıldız Sarayı'nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9 bin 584 olarak kayıtlara geçti.

TARİHTE İLK KEZ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze – saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı'nda; Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid'in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez ziyaret edilebiliyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI"

Kapıları dünyaya kapanan ve yaklaşık 100 yıl sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkeziydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül'e kadar ücretsiz bir şekilde halkın ziyaretine açık olacağını açıklamıştı. Saray, pazartesi dışında her gün 9.00 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.