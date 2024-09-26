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Yıldız Sarayı'nda Mehteran Gösterisi Coşkusu

Yıldız Sarayı'nda Mehteran Gösterisi Coşkusu
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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi mehteran gösterileri Yıldız Sarayı'nda sona erdi. Öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, tarihe yolculuk yaptıran performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

MİLLİ Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri Yıldız Sarayı'nda yapılan gösteriyle sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 2024 yılının son gösterisini Yıldız Sarayı'nda yaptı. Haziran ayında başlayan ve yaz sezonu boyunca her salı Dolmabahçe Sarayı her çarşamba ise Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen gösterinin finalini yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti. Tarihi 11'inci yüzyıla dayanan ve yıllarca muharebe meydanlarında orduya coşku vererek zaferler kazanmada etkili olan Mehter, izleyicileri tarihte yolculuğa çıkardı. Yıldız Saray'ının 1'inci avlusunda saat 11.00'de başlayan gösteri yaklaşık 30 dakika sürdü. Mehteran Takımı 'Segah Peşrevi', 'Şehzade Süleyman Marşı', 'Tarihi Çevir', 'Mehterhane-i Hakani Marşı', 'Ordu Marşı' ve 'Hücum Marşı'ndan oluşan repertuvarını seslendirdi.

'OSMANLIMIZIN O RUHANİYETİNİ YENİDEN HİSSETTİK'

Öğrencilerle geziye gelen tarih öğretmeni Salih Bozkurt "Mehteran gösterisini çok güzel bulduk. Bizler için sürpriz oldu. Arnavutköy'den geliyoruz. Sevgili öğrencilerimizle bugün Yıldız Sarayı gezimiz vardı. Hem ben hem de öğrenciler çok mutlu olduk. Geçmişimizin Osmanlımızın o ruhaniyetini yeniden hissettik. Damarlarımıza kadar hissettik. İyi ki geçmişimiz var. İyi ki Osmanlıyız" dedi.

'MEHTERAN GÖSTERİSİNİ ÇOK BEĞENDİM'

Yıldız Sarayı'na ilk defa geldiğini söyleyen öğrenci "Ben çok beğendim. Dinlemeyi de izlemeyi de çok seviyorum. Tarihi yerleri de gezmeyi çok seviyorum" diye konuştu. Okul olarak gezmeye geldiklerini ve gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Baran Dabaş "Mehteran gösterisini çok beğendim. Daha önce de seyrettim ama bu daha güzeldi. Hem Yıldız Sarayı'na gelmek hem de gösteriyi izlemek bizim için tek taşla iki kuş gibi bir şey oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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