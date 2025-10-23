Haberler

Yıldız Holding, Burhan Doğançay'ın Sanat Yolculuğunu Anlattı

Yıldız Holding, ressam Burhan Doğançay'ın yaşam öyküsünü ve 'Fısıldayan Duvarlar' belgeselini tanıtmak amacıyla özel bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, sanatçının kariyeri ve ilham kaynakları ele alındı.

Yıldız Holding, ressam ve fotoğraf sanatçısı Burhan Doğançay'ın yaşam öyküsünün anlatıldığı "Fısıldayan Duvarlar" belgeseline dair özel bir söyleşi düzenledi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, "Yıldızlı Sohbetler: Fısıldayan Duvarlar ile Sanatın İzinde" başlıklı söyleşi, Yıldız Holding'in Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Atıf Bir'in üstlendiği söyleşide, belgeselin senaristi ve yönetmeni Eylem Kaftan ile Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran, sanatçının ilham dolu yaşamını ve belgeselin perde arkasını katılımcılarla paylaştı.

Söyleşide, 1929'da İstanbul'da doğan Burhan Doğançay'ın hukuk eğitimi almasına rağmen resim sanatına yönelmesi, New York'ta duvar motifleri çizerek başladığı kariyerinde Türkiye ve dünyanın en etkileyici ressamları arasında anılmaya başladığı süreç ile fotoğrafa olan ilgisi ele alındı.

Ayrıca programda "Fısıldayan Duvarlar" belgeselinden kesitler izlendi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Doğançay'ın ünlü tablosu "Mavi Senfoni"nin Yıldız Holding koleksiyonuna dahil olma hikayesini anlattı.

"Sanatı ve sanatçılarımızı farklı vesilelerle desteklemeyi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü, yaklaşık 2 bin eserin yer aldığı Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda, Türk çağdaş sanatının çok kıymetli ustalarının eserlerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tütüncü, "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla koleksiyondaki eserleri yıl boyunca Üsküdar'daki merkezde sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanatı ve sanatçılarımızı farklı vesilelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Koleksiyonumuzda pek çok kıymetli eseri bulunan dünyaca ünlü sanatçımız Burhan Doğançay'ın sanat yolculuğunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşi de ustaya bir saygı duruşu niteliğinde oldu. Yıldız Holding olarak sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak topluma katkıda bulunmaya, sanatı herkes için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz."

Yıldız Holding'in geleneksel ve çağdaş sanatın seçkin örneklerini içeren koleksiyonunda, Doğançay'ın "Mavi Senfoni" eserinin yanı sıra 23 eseri bulunuyor. Ayrıca Burhan Doğançay imzalı 3 eser, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in Londra Ofisi'nde sergileniyor.

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki Burhan Doğançay imzalı eserlerden oluşan seçki, Üsküdar Çamlıca Kampüsü'ndeki sergi salonunda 17 Kasım'a kadar randevu alınarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
