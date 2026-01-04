Yıldız Dağı'nda kayak sezonu meşalelerle açıldı

SİVAS'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, kayak sezonu kayakçıların meşaleli gösterisi ile başladı.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon açılışı yapıldı. Yurt içi ve dışından ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ve çok sayıda kayak sever katıldı. Vali Yılmaz Şimşek, merkezi ziyaret ederek, kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı. Açılış kayakçıların Türk bayraklı ve meşaleli gösterisi ile başladı. Dağdan ellerinde meşaleleriyle inen kayakçılar, güzel görüntüler oluşturdu. Açılışta halaylar çekildi ve havai fişek gösterisi yapıldı.

'200 BİNİN ÜZERİNDE MİSAFİR AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kar yağışıyla birlikte sezonu açtıklarını belirten Vali Yılmaz Şimşek, "Bugün itibariyle kayak sezonunu açmış bulunmaktayız, misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız olmasını temenni ediyorum. Bu yağışlardan Yıldız Dağı Kayak Merkezi de nasibini aldı. Tüm kayak pistlerimiz sezona hazır ve kar yağışıyla da elverişli hale geldi. İnşallah güzel bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl maalesef yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kısa bir sezon olmuştu, misafirlerimizi burada ağırlayamamıştık. Ancak bu sezon 120 gün kayak sezonu bekliyoruz, 200 binin üzerinde de misafir ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kayak severler ise kar yağışının gelmesiyle sezonun açılmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.