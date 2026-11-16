Yıldız, BMGK'da Suriye'ye uluslararası desteğin artırılması gerektiğini söyledi

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BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etme çabalarının uluslararası desteği hak ettiğini belirterek, Suriye'nin uluslararası toplumla artan etkileşiminin de cesaret verici olduğunu ifade etti.

Yıldız, "Orta Doğu'da durum" başlığıyla Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.

Suriye'de eski rejimin yıkılmasının üzerinden 2 yıl geçtiğini ve Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmek için çalıştıklarını belirten Yıldız, "İstikrarı yeniden tesis etme ve devlet kurumlarını güçlendirme çabaları, sürekli uluslararası desteği hak etmektedir. Suriye'nin uluslararası toplumla artan etkileşimi cesaret verici." dedi.

Yıldız, Suriye'deki eski rejimin kimyasal silah programının kalıntılarını bularak ortadan kaldırma, geçiş dönemi adaletini ilerletme, ülkedeki nefret söylemiyle mücadele gibi çabalar konusunda Suriye hükümetinin girişimlerini takdir ettiklerini aktardı.

Bununla birlikte özellikle ekonomik reform konusunda ülkede yapılacak çok şey olduğuna işaret eden Yıldız, "Ekonomik toparlanma, tüm Suriyelilerin günlük yaşamlarında somut iyileştirmeler getirmelidir. Bu olmadan, son iki yılda elde edilen kazanımlar tersine dönebilir." uyarısında bulundu.

Yıldız, bu çabaların, Suriye hükümetinin daha fazla çabasının yanı sıra daha güçlü uluslararası desteği gerektirdiğini vurgulayarak, Suriyeli yetkililere gerekli yasal ve idari reformları hızlandırma çağrısında bulundu.

Öte yandan "Suriye'deki sözde SDG unsurlarının çözülmesinin Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini" dile getiren Yıldız, sorunların bir gecede ortadan kalkmasını beklemediklerini ancak bu konuda sahadaki ilerlemenin beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Yıldız, "Entegrasyon gerçek olmalı, isim ve üniforma değişikliklerinin ötesine geçmelidir. Her iki taraftaki herhangi bir grubun şikayetleri buna göre ele alınmalı, her iki taraf da bozucu unsurlara karşı tetikte olmalıdır." dedi.

"İsrail, komşularını istikrarsızlaştırarak ve sürekli baskı altında tutarak kendi güvenliğini sağlayamaz"

İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerine de değinen Yıldız, "İsrail'in artan askeri müdahaleleri ve Suriye'nin güneyindeki yayılmacı eylemleri Suriye'nin istikrarını baltalamaya devam etmektedir ve bu kabul edilemez." diye konuştu.

Yıldız, "İsrail, komşularını istikrarsızlaştırarak ve sürekli baskı altında tutarak kendi güvenliğini sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Suriye'nin güvenlik kurumlarını zayıflatarak, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin istismar ettiği güvenlik boşlukları yarattığı konusunda uyarıda bulunan Yıldız, "Yeni İsrail hükümetinin bu gerçeği kabul edeceğini ve daha yapıcı bir yaklaşım benimseyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini ifade ederek istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Suriye için bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA