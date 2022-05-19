Yıldırım Kaya, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü'nü Bayrağını Asarak Kutladı - Haberler

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Yıldırım Kaya, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü'nü Bayrağını Asarak Kutladı

ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
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Yıldırım Kaya, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü'nü Bayrağını Asarak Kutladı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün şampiyonluğunu Meclis'teki odasının penceresine Ankaragücü bayrağı asarak kutladı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün şampiyonluğunu Meclis'teki odasının penceresine Ankaragücü bayrağı asarak kutladı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bu sene Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün şampiyonluğunu kutladı. Kaya, TBMM'deki odasının penceresine Ankaragücü bayrağı astı.

ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel

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