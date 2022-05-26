Yıldırım'da her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte Erikli sakinlerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, bölgede yürütülen çalışmaları ve hizmetleri yerinde inceledi. Ardından esnafa 'hayırlı işler' dileyen Yılmaz ve Özen, gençlerle sohbet etti, esnaf ve vatandaşlarla mahallenin ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulundu. Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez.Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz" dedi.

HEDEF: MUTLU YILDIRIM

Yıldırım Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan ve devam eden çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım'da hizmet kalitesinin arttırılması için ziyaret ve istişarelere büyük önem verdiklerini belirterek mahalle ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. İlçe sakinleri ile yapılan istişarelerin Yıldırım'ın geleceğini şekillendirmede büyük bir öneme sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Oktay Yılmaz : "Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle götürmeyi planlıyoruz. İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçiriyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda sosyal, kültürel, fiziki yatırımlarımıza ve yeni projelerle devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken en büyük desteği aldığımız hemşehrilerimizi sıklıkla ziyaret ediyoruz ve onların görüşlerini önemsiyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin ve bizleri ilçemize hizmet etmeye vesile kılsın" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile birlikte Erikli Mahallesi sakinlerimizle istişarelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli. Biz de her bölgemize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle şehrimizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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