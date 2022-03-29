Yıldırım Belediyesi, 'Niyazi-İ Mısri'nin İzinde' konseri ile Yıldırımlılarla buluşturdu

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde gerçekleşen konser, sanatseverlerin katılımı ve Yıldırım Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 13 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlangıç yapan ünlü Santuri Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar ile birlikte Yıldırımlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri'nin kaleme aldığı şiirlerini santur ve defin tınılarıyla muhteşem bir şekilde harmanlayan Sedat Anar'ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri büyüledi. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde kendi albümünden bestelerine de yer veren Anar, kendisiyle özdeşleşen 'Santur'u ile dinleyicileri adeta mest etti. Konseri büyük bir ilgiyle takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kendimizi, kentimizi ve medeniyetimizi tanıma hususunda, adeta bir kültürel seferberlik ilan ettik. Bu bağlamda gönül coğrafyamızı tanımaya, değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmaya çalışıyoruz. 2021-2022 kültür sanat sezonunu dolu dolu açtık. Birbirinden önemli isimleri hemşehrilerimiz ile bir araya getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Değerlerimizi Yıldırımlılarla buluşturmayı kendimize görev biliyor ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen 'Niyazi-i Mısri'nin İzinde' konseri ile de hem İslam, irfan ve edebiyat tarihinin önemli bir ismi olan Niyazi Mısri'yi andık hem de Santuri Sedat Anar'ı ve ekibini ilçe sakinlerimizle bir araya getirdik. İcra edilen eserlerle gönlümüzün pası silindi. Hemşerilerimizin programa ilgisinin yoğun olması yaptığımız işlerde bizi motive ediyor. Ben, Sedat Anar'a ve kardeşi Selahattin Beye bizi gönül coğrafyamızda dolaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin talepleri noktasında birbirinden güzel programları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"GÖNÜLLERİ İNŞA EDİYORUZ"

Yerel yönetimler olarak yeşil alanlardan modern Pazar alanlarına, kültür merkezlerinden spor tesislerine, ulaşımdan kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar hayatın birçok alanına dokunan hizmetler ve projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Aslında ürettiğimiz, inşa ettiğimiz taşın toprağın arasında kendimiziz. Onun için bizi biz yapan değerleri, insanımıza yapılan yatırımları fiziki mekânlardan çok daha fazla önemsiyoruz. Bu sebeple daha önce toplantı salonu olarak kullanılan ve yılda birkaç saat kullanılan bu mekâna yeniden ruh vererek 365 gün 24 saat kullanılabilecek bir kütüphane haline getirdik. Kütüphanemizde ders çalışan gençleri görünce geleceğe dair ümitlerimiz artıyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizi Bursa'nın en kütüphanesi yapan şey gençlerimiz. Bizler de gençlerimizden aldığımız bu enerji ve motivasyon ile ilçemize yeni mekanlar kazandırıyoruz. Mimar Sinan Kütüphanemizi mayıs ayında ilçemize kazandırmış olacağız. İnsanın ruhu olduğu gibi mekânın da ruhu vardır. Dünya da bu anlamda bir koca insandır. En büyük mekân insanın gönlüdür.Çünkü mekândan münezzeh olan Allah, insanın gönlünde mekân tutar. Onun için en büyük inşa gönülleri inşa etmektir. Biz de bu bağlamda çocuklarımıza ve gençlerimize spor tesisleri, kütüphaneler, kadınlarımız için kooperatifler, girişimcilik merkezleri, YILMEK ile hayatın neşesine neşe katmaya devam ediyoruz. Daha önce kütüphanemizde misafir ettiğimiz Sedat Anar'ı ve kardeşi Selahattin Anar'ı Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yine kütüphanemizde ağırladık. Ezgileriyle gönlümüzü hoş ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorumve Şeremet ailesine de böylesi bir mekâna katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

SANATA VE SANATÇIYA YILDIRIM DESTEK

Yıldırım Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a böylesi güzel bir organizasyonda kendilerini Yıldırımlılarla buluşturdukları için teşekkür eden Santuri Sedat Anar, "Mısri Dergâhının son postnişini Mehmet Şemseddin Mısri Efendi'nin şiirlerini bestelediğimiz albümümüz Yıldırım Belediyesi'nin sponsorluğunda çıktı. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a bizleri Yıldırım'da misafir ettiği için ve sanata destek verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, programın sonunda sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim ederken, Sedat Anar da, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde ve albümlerinin çıkmasında katkıda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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