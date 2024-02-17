Mısırlı Gençler Türkçe Öğrenmek İçin Yunus Emre Enstitüsüne Akın Ediyor

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) Mısırlı gençler yoğun ilgi gösteriyor, yılda 3 bini aşkın kursiyer Türkçe öğreniyor.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, enstitü binasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Enstitünün 2010'da kurulduğunu anımsatan Boyraz, o günden bu yana Kahire'de Türkçe eğitimi ve kültür-sanat alanlarına yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Mısır'da Türkçeye ilginin fazla olduğuna işaret eden Boyraz, "Bugüne kadar 25 bin kişi internet üzerinden, 25 bin kişi de sınıflarımızda olmak üzere 50 bin kişi kurslarımıza kaydoldu." bilgisini verdi.

Ülkede genç nüfusun çok yüksek olması nedeniyle, Kahire YEE'de eğitim alanların çoğunluğunu 18-25 yaş aralığındaki öğrencilerin oluşturduğunu belirten Boyraz, burada Türkçenin yanı sıra Türk kültürü ve gelenek göreneklerinin de öğretildiğini vurguladı.

Boyraz, "Öğrencilerimiz sadece dili değil kültürümüzü de gerçekten seviyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'ye açılan bir kapıyız"

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün kültürel olarak, "irtibat noktası" olduğunu vurgulayan Boyraz, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye açılan bir kapıyız. Türkiye'de eğitim görmek isteyen, çalışmak isteyen birçok Mısırlı genç kardeşimiz gelip burada Türkçe öğreniyor. Çalışmalarımızda son dönemde kariyer üzerine de yoğunlaşmaya başladık. Çünkü biz artık Mısır'da Türkçenin bir kariyer dili olduğunu düşünüyoruz ve kurslarımıza katılan 50 bin öğrencimizin iyi bir kariyere sahip olması için de işbirliklerimizi geliştiriyoruz."

Boyraz, "Kahire Yunus Emre Enstitüsünün kapasitesi yıllık 3 bin öğrenci ve bu fazlasıyla doluyor, bunu genişletmek için çabalarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayıların daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğini Türkçede gören çok sayıda öğrenci var"

İnternet üzerinden verilen eğitimlere ilişkin de Boyraz, şunları kaydetti:

"Mısır'ın her tarafından sadece Kahire'den değil, İskenderiye'den, Güney Mısır'dan, Mısır'ın her bölgesinden öğrencilerimiz kayıtlı olabiliyor. Çünkü Mısır'da Türkçeye ilgi o kadar geniş ki üniversitelerde 20'ye yakın Türkçe bölümü var. Orada okuyup, geleceğini Türkçede gören çok sayıda öğrenci var ve biz hepsine ulaşmaya çalışıyoruz."

Enstitüye gelen öğrencilerin 7 dönem A'dan C seviyesine kadar eğitim aldıkları bilgisini veren Boyraz, "Kahire'deki Türkçe sevgisini şöyle ifade edebilirim. Burada çok üst düzey Türkçe öğrenmiş öğrencilerimiz dahi sonrasında yine en üst kurlara büyük talep gösteriyorlar. Onun için C1 ve C2 seviyesinde çok yoğun bir öğrenci potansiyeli var." diye konuştu.

"İki ülke arasında köprü vazifesi göreceklerine inanıyorum"

Boyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ziyaretinden ve buradaki konuşmasında enstitü ve öğrencilerden övgüyle söz etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretle birlikte kültürel ilişkilerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün sadece kültürel ilişkilere değil, ekonomi, turizm, eğitim ve birçok alana katkı sunmaya devam edeceğini dile getiren Boyraz, "Öğrencilerimiz aynı zamanda dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar vasıflı Türkçe konuşan bir iş gücü. Bu nedenle iki ülkenin yararına olacağına ve iki ülke arasında köprü vazifesi göreceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Boyraz, enstitü olarak Mısırlı ve Türk gençlerin buluştuğu faaliyetlerle iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunmayı istediklerini söyledi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün eğitim kültür alanında, Mısır'daki tek Türk kurumu olduğuna dikkati çeken Boyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de burslu okumak, eğitim almak isteyenler için de Kahire Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliği yapıyor. 2024 kayıtlarımız tamamlandı, öğrencilerimiz başladı. Önümüzdeki dönemde kültür, sanat ve diğer alanlarda faaliyetlerimizi artırmayı düşünüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi, Mısırlı gençleri, Mısırlı dostlarımızı tüm faaliyetlerimize davet ediyoruz."

"Türk dizilerini izliyorum. Türkçeyi çok seviyorum"

Kahire YEE'de 5. dönem Türkçe eğitimi alan Suzan Hossam Abomosa de enstitüde kendisini "İstanbul'da gibi" hissettiğini dile getirdi.

Amira Mekkawy de Yunus Emre Enstitüsünde eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada İstanbul'dayım gibi, her şey, faaliyetler çok güzel." dedi.

Daha önce Türkiye'ye hiç gitmediğini belirten Mekkawy, "Türkiye'de bir arkadaşım var. 6 yıldır konuşuyorum, onunla daha iyi konuşmak için kursa geliyorum. Ayrıca Türk dizilerini izliyorum. Türkçeyi ve Türkleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı sınıfta eğitim alan Yusuf Hamada da tercüman ya da öğretmen olmak için Türkçe öğrendiğini söyledi.