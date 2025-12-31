İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 4 bin 575 personel yılbaşı tedbirlerinde görev yapıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 bin 575 personelin görevlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyede uygulamaktadır. 81 ilimizdeki 375 mobil göç noktası aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz görevlerini kesintisiz sürdürecektir. Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş-çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı olarak 2026 yılında da çalışmalarımızı aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceğiz. 2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz" denildi.