Haberler

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 4 bin 575 personel yılbaşı tedbirlerinde görev yapıyor

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 4 bin 575 personel yılbaşı tedbirlerinde görev yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadelede yılbaşı tedbirleri kapsamında 81 ilde 4.575 personelin görev yaptığını açıkladı. Mobil göç noktaları 24 saat hizmet verecek.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşı tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 bin 575 personelin görevlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Göç İdaresi Başkanlığımız, düzensiz göçle mücadelede tedbirlerini en üst seviyede uygulamaktadır. 81 ilimizdeki 375 mobil göç noktası aracımız 22 Aralık 2025 itibarıyla 7/24 esasına göre faaliyete geçmiştir. 4 bin 575 personelimiz görevlerini kesintisiz sürdürecektir. Şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerde, şehirlerin giriş-çıkışlarındaki uygulama noktalarında, otobüs terminalleri, tren garları ve havalimanlarında, parklar, bahçeler ve sahillerde kontrollerimiz devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı olarak 2026 yılında da çalışmalarımızı aynı kararlılık ve azimle sürdürmeye devam edeceğiz. 2026 yılının ülkemize; milletimize, sağlık, huzur ve esenlik; başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara barış getirmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek