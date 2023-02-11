Yıkılan binanın başında konuşan görevlinin anlattıkları ihmalkarlığı gözler önüne serdi

Büyük bir yıkıma neden olan deprem sonrası Şanlıurfa'da yapılan incelemelerde, yıkılan binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu belirlendi.

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

209 BİNADA İNCELEME BAŞLATILDI

Depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlanırken şehirlerde enkaza dönen binalarda da araştırmalara başlandı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da da bilirkişi heyeti oluşturuldu. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla, heyet tarafından yıkılan 209 binada inceleme başlatıldı.

"YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE TAŞLAR GÖRDÜK"

Yapılan ilk araştırmalarda, ihmalkarlıklar gözler önüne serildi. Görevlilerin 33 kişinin ölümüne neden olan binadaki ilk bulgularında, ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edilirken, kullanılan malzemelerin de kalitesiz olduğu belirlendi. Osmanağan Apartmanı'nda inşaattaki malzeme kalitesinin standartların çok altında olduğunu belirten görevli, "İnşaatlarda en fazla 3 santimetre büyüklüğünde çakıl olması gerekiyorken yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey" İfadelerini kullandı.