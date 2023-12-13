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Yığılcalılar CHP Milletvekiline Tepki Gösterdi

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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Düzce Anıtpark Meydanı'na Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam eşliğinde siyah çelenkle gelen Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı.

Burada grup adına açıklama yapan Yığılca Sevdalıları Derneği basın temsilcisi Şendoğan Tekin, geçen pazar CHP Yığılca Belediye Başkan adayı tanıtım programına katılan Özcan'ın yaptığı açıklamayı "hadsizlik" olarak nitelendirdi.

Tekin, açıklamada kullanılan ifadelerin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, tüm derneklerin üyelerinin ve 140 bin Yığılcalının bu açıklamayı kınadığını ifade etti.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce'ye dayatma olan zat, ilçemiz halkını küçük görerek, aşağılayarak hakarette bulunmuştur." diyen Tekin, şöyle devam etti:

"Gösterilen tepkilerin ardından bu vekil her ne kadar 'yanlış anlaşıldım' dese de görüntülerde görüldüğü üzere Yığılca halkına nefretini dışa kusmuştur. İnsanın fikri ne ise zikri de odur. Bu konuşmaya alkış tutanları da şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. 'Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde' demek ne demektir? Olur da bu kadar talihsiz bir hakaret olamaz, olmaz. Arısıyla, doğasıyla, devletine saygısıyla, misafirperverliğiyle Türkiye'de tanınan ilçe için kullanılan bu tabirler, Yığılca'mıza ve halkımıza hakarettir. Bu açıklamayı yapan şahsı kamuoyuna havale ediyoruz. Yığılca'yı tanımayan, bilmeyen Özcan, bizleri yobazlık ve gericilikle suçlayıp, tüm Yığılca'mızı küçük düşürmeye çalışmıştır. Bilinmelidir ki, bizler ne yobaz ne de gericiyiz. Bu cümleleri 140 bin Yığılcalı adına iade ediyoruz."

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu

Avukat Mikail Yavuz da Özcan'ın, "Yığılca'yı gericiliğin kol gezdiği yer" olarak tanımlayıp halka hakaret ettiğini vurgulayarak, "Kabulü mümkün olmayan cümleleri dile getiren Özcan'ı kınadığımızı ve kendisinden Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Yığılca halkından özür dilemesini istediğimizi, sözleri hakkında da Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından CHP Düzce İl Başkanlığına giden grup, protesto amacıyla siyah çelengi bina önüne bıraktı.

Bu sırada grup, CHP Yığılca İlçe Belediye Başkan adayı Önder Atasoy'a da tepki gösterdi. Atasoy ise gruba hitaben "Gerekeni yapacağım, gerekirse istifa edeceğim." dedi.

Grup ile Atasoy arasında yaşanan gerginlik, güvenlik önlemlerini alan polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hisarcık Düzce Belediye Politika Güncel Haberler

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