Yığılca'daki Çimento Fabrikasında Yangın

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki bir çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasının bant kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yığılca ilçesindeki bir çimento fabrikasının bant kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

