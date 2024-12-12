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Yığılca'da Fındık Zararlısıyla Mücadele Başladı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındığa zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele için ilaçlama faaliyetleri başladı. İlçe Tarım Müdürü, muhtarlar ve bitki koruma uzmanlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındığa zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde kışlaklara yönelik ilaçlama faaliyetleri başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Yığılca'da eylem planı kapsamında yapılan kışlak mücadelesinde ilaçlanması gereken 8 binden fazla yapı olduğunu belirterek, "Bu hususta özellikle muhtarlarımıza ve köylerinde bulunan bitki koruma ürünleri uyguma belgesine sahip kişilere büyük sorumluluklar düşmektedir." ifadesini kullandı.

Çalışkan, 24 Aralık'ta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde muhtarlara yönelik eğitim düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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