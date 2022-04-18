Malatya Valisi Aydın Baruş, yetimlerle buluştu

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, yetimlerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftülüğü tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetim aileler ve çocuklara iftar verildi.

İftar öncesi İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Burada konuşan Vali Aydın Baruş, yetimlerin elinden tutmanın, başlarını okşamanın dini açıdan önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Yetim gülerse dünya güler. Sevgili Peygamberimizin pek çok hadisinde de bu konuya temas ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yetimler ve öksüzler toplumun bize emanetidir. Bu emaneti de layıkıyla muhafaza etmemiz lazım ve bu emanete sahip çıkmamız lazım. Sizler hiçbir zaman sahipsiz değilsiniz. Devletimiz her zaman sizlere sahip çıkma iradesini gösteriyor ve göstermeye devam edecek. Bizim özellikle dikkat ettiğimiz husus, çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri. Okulda, çevre münasebetlerinde onur ve gurur sahibi olarak hayatlarına devam etmeleri. Onun için de desteğe ihtiyaçları var. Bunun bilincindeyiz ve elimizden geldiğince onları desteklemeye çalışıyoruz. Bizim prensibimiz şu dur ki: 'Yetim gülerse dünya güler, yetim gülerse Türkiye güler, Malatya güler'. Onlarla birlikte mutlu bir toplum olarak hayatlarımızı sürdüreceğiz."

İftar sonrası yetim ve öksüzler ile ailelerine çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

Programa Vali Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de katıldı.