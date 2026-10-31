Yetim Vakfı'nın kurban eti desteği Kerkük'te 850 aileye ulaştı

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Yetim Vakfı, "Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Projesi" kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 850 aileye kurban eti dağıttı.

Kerkük'te Türkmen Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği ile koordineli olarak gerçekleştirilen yardım çalışmasından kent merkezi ile çevre köy ve kasabalarda yaşayan ihtiyaç sahibi aileler yararlandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türkmen Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Enes Vendavi, Yetim Vakfı'nın Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Projesi kapsamında Kerkük'teki ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırıldığını söyledi.

Proje kapsamında 850 aileye yardım yapıldığını belirten Vendavi, desteklerinden dolayı bağışçılara teşekkür etti.

Vendavi, başta Yetim Vakfı olmak üzere Irak genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren Türk kurum ve kuruluşlarına da teşekkürlerini iletti.

Türkmen Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Orhan Yazar da Yetim Vakfı'nın her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yönelik benzer yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Yardım çalışmasından yüzlerce ailenin yararlandığını ifade eden Yazar, kurban eti dağıtımının Kerkük kent merkezinin yanı sıra kente bağlı köy ve kasabalardaki ihtiyaç sahibi aileleri de kapsadığını kaydetti.

Yardımlardan faydalanan Kerküklü Ahmet Nasır ise Yetim Vakfı'na teşekkür ederek, "Tüm bağışçılardan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA