YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Uluslararası Montessori Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, birbirinden öğrenmenin merkezde olduğu, çocukların yaparak, yaşayarak birlikte öğrendiği bir ortamda çatışmaya meyletmenin sınırlandığını söyledi.

Erdoğan, Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Montessori Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin temasının "barış" olduğunu belirtti.

Siyaset teorisinin, insanın doğasının iyi olup olmadığına dair bir yaklaşımla başladığını anlatan Erdoğan, insanın doğasının iyi ve kötü olduğunu tartışan feylesoflar bulunduğunu, bunun üstüne nasıl bir siyasi teori inşa edilmesi gerektiğinin konuşulduğunu dile getirdi.

İnsanın doğasının iyiden daha iyiye dönüşmesi için eğitim yapıldığını ifade eden Erdoğan, Palet Okulları olarak Montessori metodunu neden seçtiklerini şöyle anlattı:

"Montessori metodunda bizim gördüğümüz sır şuydu. İnsanın, yaradılıştan çok ciddi özelliklerle dünyaya geldiğini, Maria Montessori'nin çocuğu adeta kutsayan söylemlerini hatırladığımız zaman, bizim inancımızda da yer alan insanın dünyaya tertemiz bir yaradılışla gelmesini yakaladığını görüyoruz. 'O hazırlanmış ortamda, o mükemmel fıtratı, mümkün olduğunca bozulmadan nasıl yetişkinlik evresine taşırız'ı aslında Montessori metodu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bize en çekici gelen, bizi en çok aslında yakalayan, zaten Maria Montessori'nin kendi söylemiyle, 'Bir eğitim sistemi inşa ettiğini değil, çocuğun doğasını keşfettiğini ve doğasına yönelik bir eğitim yaklaşımı şekillendirmeye çalıştığını' anlatıyor."

Fıtratındaki güzel, temiz unsurların canlı tutulması halinde insanın çatışmacı yönünün açığa çıkmasının önlenebileceğini belirten Erdoğan, "Sınıflardaki öğretmen arkadaşlarımızın rehber rolü, çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmeyi hep birlikte başarmaya çalışması, birbirinden öğrenmenin merkezde olması ve çocukların yaparak, yaşayarak birlikte öğrendiği bir ortamda da çatışmaya meyletmenin sınırlandığını görebiliyoruz." diye konuştu.

Montessori metodunu, inançlarına, kültürlerine ve yaşadıkları topraklara uygun bir yaklaşım olduğunu düşünerek benimsediklerini dile getiren Erdoğan, kendileri dışında bu metoda merak gösteren eğitimcilere de bu uzmanlığı her zaman aktarmaya çalıştıklarını bildirdi.

"Dünyayı değiştireceksek bu eğitimle olacak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimdeki bütün gelişmelerin, dünyanın evrilmesindeki birçok olayda olduğu gibi içinde yaşanılan koşullarla çok doğrusal bir ilişki gösterdiğini söyledi.

Zirvenin "barış" temasıyla yola çıktığını, dünya savaşlarıyla aslında çok farklı sınanmalardan geçilen bir dönemin hemen peşinden gelen bir yaklaşım olduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Montessori yaklaşımı, eğitimde uygulanagelen birçok önemli yaklaşımlardan biri. Benim de zaman zaman çok irdelediğim, çok yararlandığım, hatta kurgulama üzerinde İstanbul genelinde de hep beraber yine Palet Okullarındaki çok iyi örneklerden de yararlanarak sürdürdüğümüz önemli bir bakış açısı. Montessori, tabii kozmik eğitim olarak da ele aldığı boyutlarda, çocuğun hem evreni, evrenin işleyişini, kurallarını çok iyi irdeleyen ve bu yolla çocuğun içinde bulunduğu koşullara uyum sağlamasını sadece temin etmekle kalmayıp bu işleyişteki ahengi fark etmesini temin eden çok önemli bir boyut içeriyor."

Öğrenmenin sürekliliğinin önemini vurgulayan Yazıcı, "Biz öğrendikçe çocuklarımız çok daha iyi olacak. Çocuklarımız, çok daha iyi oldukça bence dünya çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.