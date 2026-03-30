Yeşilyurt'ta caddelerde temizlik çalışmalarına başlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Kış mevsiminin yoğun geçtiği ilçede cadde ve kaldırımlarda oluşan kalıntılar Fen İşleri ekiplerince tazyikli su ile temizleniyor.

Atatürk Caddesi'nden başlanan temizlik işlemlerinde cadde ve kaldırımlar önce süpürülüp arkasından tazyikli su ile yıkanıyor. Zaman zaman çarşı esnafı da ekiplere yardımcı oluyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Yoğun ve bereketli bir kış geçirdiğimiz ilçemizde baharın gelmesiyle birlikte caddelerimizde, sokaklarımızda ve kaldırımlarımızda oluşan kalıntılar ekiplerimiz tarafından temizlenmeye başlanmıştır. Temiz ve yaşanabilir bir Yeşilyurt için belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." dedi.