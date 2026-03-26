Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devam eden Yeşilyurt Millet Bahçesi projesi, her yaştan vatandaşın yararlanabileceği sosyal yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Projede yürüyüş yolları, piknik alanları ve çocuk oyun grupları yer alacak.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje alanında incelemelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, teknik ekipten projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yaklaşık 63 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin tamamlandığında her yaştan vatandaşın yararlanabileceği sosyal yaşam merkezi olması hedefleniyor.

Projede yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik ve dinlenme alanları ile geniş yeşil alanlar yer alırken, çocuklar için oyun grupları oluşturulacak.

Ayrıca projede yer alacak zipline parkurunun ziyaretçilere farklı deneyim sunarak vadinin doğal güzelliklerinin yüksekten izlenebilmesine imkan sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, Yeşilyurt Millet Bahçesi'nin vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği alan olacağını belirterek, "Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. En kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun renkleri Darıca'da sahnelendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Darıca'dan Anadolu'ya Halk Oyunları Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Sağdıç, öğrenciler, veliler ve eğitimciler katıldı.

Etkinlikte Anadolu'nun 6 yöresine ait halk oyunları, 120 kişiden oluşan folklor ekipleri tarafından sahnelendi.

Programın açılışında konuşan Bıyık, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, Türkiye'de huzur ve güven ortamı içerisinde geleneklerin yaşatılabildiğini söyledi.

Etkinlik, kursiyerlerin sergilediği halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

NATO'dan kritik hamle: Komşu ülkedeki Türk askeri tahliye edildi

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Alev alev yanan yolcu otobüsünde feci şekilde can verdiler
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı

Türkiye maçı öncesi bomba karar! Tam 4 isim...
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor

Netanyahu'nun eşi, çocuklarına yapılanlar yüzünden dile geldi

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Alev alev yanan yolcu otobüsünde feci şekilde can verdiler
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem