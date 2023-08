Yeşilyurt Belediyesi Personellerine %45 Zam

Yeşilyurt Belediye personellerinin refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalara büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatının ardından Yeşilyurt Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan 800'e yakın daimi işçinin ücret ve sosyal haklarına yansıtılan yüzde 45'lik iyileştirme zammı için Hizmet İş Sendikası ile ek protokol imzalandı.

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan daimi işçilerin ücret ve sosyal haklarının TÜFE ortalaması yüzde 19.77 iken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatının ardından bu oran yüzde 45'e çıkartılmıştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri'de maaşlarda yapılan iyileştirme zammını resmileştirmek amacıyla bir araya gelip, düzenlenen ek protokolü imzaladılar.

Yeşilyurt Belediye personellerinin maaşlarına yapılan %45'lik zam için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, "Yeşilyurt Belediyesinde daimi işçi olarak görev yapan 800'e yakın kardeşimizin toplu sözleşme sürecinde ek protokolünü Belediye Başkanımızla birlikte imzaladık. Asrın felaketini yaşadığımız bu dönemde Yeşilyurt Belediyemizde görev yapan personeller gece gündüz demeden çalıştılar, ilçemize ciddi hizmetler yaptılar. Bu hizmetleri yakından gören Belediye Başkanımızda, her altı ayda bir yaptığımız toplu sözleşmede enflasyonun yüzde 19.77 çıkmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve kararlarıyla diğer kamu çerçevesi sözleşmesinde yapılan ek zamlarla beraber gerçekleşen ek protokolde verdiği refah payını yüzde 45'e tamamlayarak çalışanları sevindirmiştir. Tüm işçi arkadaşlarımız adına Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz." deklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'un dört bir tarafına hizmet götüren belediye personellerinin fedakarlıkları ve özverisini karşılıksız bırakmadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye personellerinin her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bu yıl enflasyon farkından dolayı oluşan zam oranlarının yaklaşık iki katında artış yapmış olduk. Çalışmalarından ve hizmetlerinden her zaman gurur duyduğumuz değerli mesai arkadaşlarımızın hayat şartlarını düzeltmek, ferah seviyelerini artırmak için gücümüz oranında ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Personellerimizin daha yüksek oranda maaş alabilmeleri için görevli ekiplerimiz daha önce bir çalışma ve planlama yapmışlardı. Geçtiğimiz günlerde bu artışı netleştirip, farklı birimlerde görev yapan personellerimizin ücret ve sosyal haklarına yüzde 45 oranında zam yapmaya karar verdik, maaşlarda iyileştirmeye gittik. Büyük ve güçlü bir aile kimliğine sahip Yeşilyurt Belediyemizde 800'e yakın personelimiz bu artışlardan faydalanacaktır. Ekiplerimiz özellikle bu deprem sürecinde ailesinden ve sevdiklerinden fedakarlık ederek olağanüstü bir gayret ve vatandaşlarımıza hizmet etmiştir. Depremden etkilenmelerine rağmen görevini kusursuz bir şekilde yerine getiren ve deprem yaralarının sarılması noktasında örnek bir çalışma anlayışıyla görevini yerine getiren personellerimizin emeklerini, belediyemizin gücü ve kapasitesine göre karşılıksız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Şartlar ve durumlar ne olursa olsun bizler her zaman personellerimizin yanında yer alıyoruz. Belediyemizde birlikte mesai yaptığımız tüm çalışanlarımıza bu maaş artışlarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, hazırlanan ek protokolü imzaladılar. - MALATYA