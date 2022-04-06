Yeşilyurt Belediye Meclisi'nde Encümen Ve Komisyon Üyeleri Belirlendi

Başkan Çınar, üç yıllık hizmet dönemlerini dolu dolu geçirdiklerini ve Yeşilyurt'a çok değerli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Nisan Ayı Toplantısı 1.Birleşiminde açılış ve yoklamanın ardından 04 Mart 2022 Tarihli Mart Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada tüm İslamlemi ve Malatya'lıların Ramazan Ayını tebrik ederken, "Gönüllerin ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bir feyiz, rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket mevsimi olan mübarek günleri Yeşilyurt İlçemizde en iyi şekilde değerlendirmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Ramazan Ayına girmemiz vesilesiyle rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ayda, başta Yeşilyurt'lu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslamleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hâyırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Konuşmasının devamında 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt'ta gerçekleşen yatırımlara desteklerinden dolayı Meclis Üyelerine teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üç yıllık dönemde Yeşilyurt'un tarihine, kültürüne, doğal zenginliklerine ve imajına değer katan çok önemli yatırımları gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin üç yıllık dönemde tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlarına ilişkin Meclis Üyelerine görsel sunum destekli bilgiler paylaşan Başkan Çınar, " 31 Mart 2019 Yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar ki üç yıllık görev süremiz boyunca; köklü tarihiyle, doğal güzellikleriyle, gastronomisiyle, sanayisi ve tarımsal alanlarıyla farklı zenginliklere sahip, misafirperver ve hoşgörülü insanların huzur içerisinde yaşadığı Yeşilyurt'un imajına ve marka değerine yakışacak çok değerli yatırımları Yeşilyurt'lu hemşehrilerimizle buluşturduk. Seçimlerde vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını bu süre zarfı içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçeğe dönüştürürken, bu projelere ek olarak Yeşilyurt'umuzun ihtiyaç duyduğu 32'e yakın yeni yatırımla birlikte toplamda 310 Milyon TL. Tutarında 77 dev yatırımı ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerimizi başarıyla hayata geçirdik. Gençlere yönelik yatırımlarda ülke çapında adını duyuran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı plaketiyle ödüllendirilen yerel bir yönetim olmanın da bu dönemde gururunu yaşadık. Yeşilyurt'un tarihine, kültürüne, yemeklerine, geleneklerine ve göreneklerine, doğal zenginliklerine sahip çıkan, sanayisi ve tarımsal alanlarını geliştirmek için her türlü imkanı seferber eden, 7'den 70'e tüm vatandaşların refahı, huzuru ve mutluluğu için 7/24 çalışan bir hizmet anlayışıyla Yeşilyurt'umuzun geleceğine güzel eserler emanet etmeye devam ediyoruz. Bir günümüzü bile boşa geçirmeden çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, dezavantajlı gruplarımız ve gençlerimizin daha güzel bir hayata sahip olmaları için yatırımlar yapıyoruz, mücadele ediyoruz ve hep birlikte güzel çalışmaların altına imza atıyoruz. Yarınlarımızın bugünlerimizden daha güzel olması için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Çünkü biz Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'a hizmet etmekten onur ve şeref duyuyoruz. Çalışan, proje üreten, yatırımlarıyla toplumda sinerji oluşturan, devletimizin aktardığı kaynakları doğru ve planlı kullanan bir belediye olarak, geride bıraktığımız üç yıllık görev süremiz boyunca ilçemizin kalkınmasına ve büyümesine ışık tutacak yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt'umuzun imajına büyük değerler kazandırdık. Üç yıllık dönemdeki tüm yatırımlarımıza ve yeni projelerimize desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimize, Siyasi Partilerimize, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütlerimize, Kurum Müdürlüklerimize, Meclis Üyelerimize, Mahalle Muhtarlarımıza ve tüm hemşehrilerimizle saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra ki süreçte yine Yeşilyurt için çalışmaya, yine Yeşilyurt için proje üretmeye, yine Yeşilyurt'un hem bugününe hem de geleceğine hitap edecek yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve kabul edilmesi için yerini Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı'ya devr etti. Yapılan görüşmelerin ardından Yeşilyurt Belediyesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı.

Bu arada her yıl Nisan Ayı Toplantısında görüşülen Yeşilyurt Belediyesi Mali Yılı Faaliyet Raporu, kağıttan ve zamandan tasarruf etmek amacıyla dijital ortamda hazırlanarak Meclis Üyelerine gönderildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bundan sonra yıllık faaliyet raporlarının dijital ortamda Meclis Üyelerine iletileceğini ifade ederken, yeşile ve doğaya değer veren bir belediye olarak çevre dostu olan bu uygulama sayesinde kamu kaynaklarında tasarruf sağlanacağını sözlerine ekledi.

2021 Yılı Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesinden sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tekrardan yerine geçerken, 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporuyla ilgili Meclis Üyelerine bilgiler verildikten sonra Yeşilyurt Belediye Meclisi Encümen Üyeleri ile Komisyon Üyelerinin seçimleri yapıldı.

Yapılan gizli oylama neticesinde 2022 yılında görev yapacak olan Encümen Üyeliğine; Hamit Ilıcak, Esin Tanrıverdi ve Nevzat Diri seçilirken daha sonra açık oylama usulüyle Komisyon Üyeleri belirlendi.

Yapılan oylamaların ardından Komisyonlara seçilen Meclis Üyeleri şunlar;

Plan ve Bütçe Komisyonuna; İsmail Caner Kaymaz, Mehmet Nakir, Nusret Aslan, Mehmet Mirza Dinçer, Tayfun Yücel

İmar Komisyonuna: Hasan Karagöz, Süleyman Bayram, Habib Ahmet Şahin, Battal Tuncal, Günnur Tabel,

Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonuna: Nebi Yiğit, Ali Palancı, Oktay Özevren, Vahap Murat, Halidun Gündüz

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna: Selim Pilten, Kadircan Esen, İbrahim Aydoğan, Murat Gümüş, İsmail Aydın

Kadın ve Aile Komisyonuna: Esin Tanrıverdi, Şahin Özer, Mirza Dinçer, Vahap Murat, Mehmet Önder Öztürkoğlu

Eğitim Komisyonuna: İbrahim Aydoğan, Baran Yıldız, Mehmet Akif Karaca, Hasan Basri Yüksel, Halidun Gündüz

Gençlik ve Spor Komisyonuna: Naci Şavata, Numan Özcan, Memet Özen, Mirza Dinçer, Tayfun Çakır

Hukuk İhtisas Komisyonuna: Muzaffer Çelik, İbrahim Aydoğan, Memet Özen, Mirza Dinçer, Tayfun Çakır,

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan oylamaların ardından Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyeliklerine seçilen Meclis Üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılığına Naci Şavata'nın atandığına dair Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bilgi notu Meclis Üyeleriyle paylaşılırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri'de, Naci Şavata'ya yeni görevinde başarılar dilediler.

Yeşilyurt Belediye Meclisi gündemdeki diğer maddeleri görüşmek üzere 08 Nisan 2022 Cuma Günü saat 14:00'da yeniden bir araya gelip, Nisan Ayı çalışmalarını tamamlayacak.

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