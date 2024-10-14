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Yeşilovalılar Burdur'da Geleneksel Lezzetlerle Buluştu

Yeşilovalılar Burdur'da Geleneksel Lezzetlerle Buluştu
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Burdur'da düzenlenen keşkek ve tarhana etkinliğinde, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Burdur'da yaşayan Yeşilovalıların birlik ve beraberliğini vurgulayarak, etkinliğin ilk kez gerçekleştirildiğini belirtti. Katılımcılara geleneksel lezzetler ikram edildi.

BURDUR'da yaşayan Yeşilovalılar keşkek ve tarhana etkinliğinde bir araya geldi.

Burdur Yeşilovalılar Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin birincisini düzenlediği etkinliğe Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile Burdur'da yaşayan Yeşilovalılar katıldı. Burdur'da 17 bin Yeşilovalı yaşadığını belirten Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, "bugün Burdur'da yaşayan Yeşilovalıların buluşma günü. Ülkemizin aydınlık şehri, huzur şehri Burdur'da yaşayan Yeşilovalılarımızla buluştuk. İlk defa yapılması münasebetiyle güzel bir heyecan ve katılım var. Burdur merkezde yaklaşık 17 bin Yeşilovalı hemşehrimizin olduğunu tespit ettik. Bu önemli bir sayı, buradaki hemşehrilerimizin birlik, beraberlik içerisinde, Yeşilovalılık ve hemşehrilik bilinciyle birbirlerine sahip çıkmalarını, her türlü sorunda bir araya gelmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılanlara keşkek, helva ve tarhana çorbası ikram edildi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Okan Kurd Yeşilova Güncel Burdur Kültür Yaşam

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