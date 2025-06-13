Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali Başladı

Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali Başladı
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" açılış töreni ile başladı. Festivalde, Gazze'ye bağış yapılacak yöresel ürünler satışı da yer aldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı.

Kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılışı dolayısıyla ilçe meydanında tören yapıldı.

Törende, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve davetliler, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yeşilli Gençlik Merkezi'nde devam eden programda mehter takımı gösteri yaptı.

Programda, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı.

Burada konuşan Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, festivalin coşkusunu hep birlikte gururla yaşadıklarını söyledi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, "Bu tür festivallerin ilçemizin tanıtımında çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da festivalin hem tarımsal üretimin hem de ilçe kültürünün tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

Yeşilli Belediye Başkanı Demir ise geleneksel hale gelen festivalin bu yıl 17'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Stantlardaki ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze için bağışlanacağını ifade eden Demir,

"Filistin bir gün bağımsız ve özgür olacak. Üzülmeyeceğiz, hüzünlenmeyeceğiz çünkü zafer inananlarındır. Bu festivalimiz de birinci önceliğimiz Gazze olacak. Ülkemizde bir kardeşlik havası esiyor. Bu kardeşlik havası bu tür festivallerle daha bir anlam kazanacak. Mardin kardeşlik şehri, birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün şehri olarak anılacak. Bu geleneksel festivalde ilçemizi ve şehrimiz tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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