Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu

Güncelleme:
Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak nehrinde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar kıyıya vuran balıkları toplamaya başladı. Yetkililer, nehirden numune aldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak nehrinde çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Celal Mahallesi yakınlarında balıkların kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar, nehir etrafında toplandı.

Bazı vatandaşlar olta ve elleriyle kıyıya vuran balıkları topladı.

Yetkililerin Yeşilırmak nehrinden numune aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
