Yeşilçam'ın gülen ve güldüren yüzü: Halit Akçatepe

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Halit Akçatepe, vefatının 9. yılında anılıyor.

Aslen Ordu'nun Ünye ilçesinden olan sanatçı, 1 Ocak 1938'de İstanbul'da oyuncu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası "Hababam Sınıfı" filmlerinde "Paşa Nuri" karakteri ile tanınan Sıtkı Akçatepe, annesi ise Yeşilçam filmlerinin aranan "anne" karakterlerinden biri olan Leman Akçatepe'ydi.

Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken başlayan Akçatepe, çekimine 1940'ta başlayan ancak 1943'te tamamlanan "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol aldı.

Başarılı sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümünde eğitim gördü ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Eğitimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde sürdüren Akçatepe, yüksek öğrenim sürecinde Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde eğitim aldı. Askerlik sebebiyle eğitimine ara veren sanatçı, döndükten sonra 2 sene hukuk fakültesinde eğitim aldıysa da tiyatro faaliyetlerine devam etmeyi tercih etti.

Akçatepe, üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazıldı ve birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı. Bu dönemde Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.

Arzu Film kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri oldu

Oda Tiyatrosu'ndaki "Sel" piyesiyle 1960'ta profesyonelliğe adım atan Akçatepe, Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile çalışma fırsatı buldu. Usta sanatçı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı 1971 yapımı "Üç Arkadaş" filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile oynadı. Aynı dönem Ertem Eğilmez ile yolu kesişen Akçatepe, Arzu Film kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Ertem Eğilmez filmlerinin sevilen karakterlerinden Akçatepe, verdiği bir röportajda, Arzu Film'in kadrolu oyuncusu olduğunu belirterek şu açıklamada bulunmuştu:

"Çekeceğimiz senaryo üzerinde çalışmak için toplanırdık şirkette. Senaryo üzerinde çalışırdık. Ben arada Ertem abi için kahve yapardım. Ertem abi, biri oyuncu önerisinde bulunduğunda, 'Çok iyi bir oyuncu, mutlaka oynat' filan gibi önerilere kulak asmazdı. İsterse dünyanın en iyi oyuncusu olsun, hiç önemli değildi. İllaki bir filmde küçük sahnede oynayacak, sonra geçip karşısına onu seyredecek. Resimde istediğin kadar yakışıklı ol, güzel ol, hiç önemli değildi onun için. Oyununu görür, ona göre bir sonraki filmde oynatacaksa karar verirdi."

Usta oyuncu, 1962-1981'de evli kaldığı Tülin Akçatepe'den olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı "Tatlı Dillim" filmiyle tanınırlığını artırdı.

Hababam Sınıfı'nın "Güdük Necmi"si

Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" filmindeki "Güdük Necmi" karakteri ile Türk sinema tarihine adını yazdıran Akçatepe, Yeşilçam'ın hem gülen hem de güldüren yüzü olarak tanındı.

Başarılı oyuncu "Süt Kardeşler" filminde canlandırdığı Ramazan karakterinin yanı sıra "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" filmlerinde oynadığı rollerle gönüllerde yer edindi.

Bir süre sonra Arzu Film'den ayrılan sanatçı, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı.

Sanat camiasındaki ilişkilere dair verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Akçatepe, "Herkesle dost herkesle arkadaş oldunuz mu bu hayatta?" sorusuna, "Severim arkadaşlığı ama dost olmam, dostlarım vardır ama az vardır. Sanat camiasında rahmetli Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya dostlarım." demişti.

Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı

Halit Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" adlı televizyon dizilerinde rol aldı, 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görüldü.

Sanatçı, 2013'te Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Defne Samyeli ve Mesut Yar ile "Babam Sınıfta Kaldı" dizisi için kamera karşısına geçti.

Pek çok dizi ve filmde rol alan Akçatepe, aynı zamanda "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarını kaleme aldı. Son olarak 2014'te "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde oynadı.

Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında yer edinen Akçatepe, kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 31 Mart 2017'de 79 yaşında vefat etti. Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Halit Akçatepe'nin oynadığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Leyla ile Mecnun, Geniş Aile, Aile Reisi, Vurgun, Yalan Dünya, Hakkını Helal Et, Sevda Çiçeği, Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Cumbadan Rumbaya, Mühim Olan Aşkımız, Hababam Sınıfı Askerde, Avrupa Yakası, Yeşilçam Denizi, Hababam Sınıfı Merhaba, En Son Babalar Duyar, Tersine Dünya, Şaban ile Şirin, Şaban Askerde, Bizimkiler, Şaban Pabucu Yarım, Renkli Dünyalar, Dokunmayın Şabanıma, Hababam Sınıfı Tatilde, Bülbül Ailesi, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Süt Kardeşler, Lüküs Hayat, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı, Ah Nerede, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Sev Kardeşim, Bir Varmış Bir Yokmuş, Nasreddin Hoca Düğünde."