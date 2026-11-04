Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşilay ve Tokat Emniyeti polis memurlarına bağımlılık farkındalık eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay ve Tokat Emniyeti polis memurlarına bağımlılık farkındalık eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle polis memurlarına bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılıkları ile YEDAM'ın ücretsiz, gizlilik esaslı psikososyal destek hizmetleri anlatıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, Tokat il merkezi ve ilçelerinde görev yapan polis memurlarına yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitimde, alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılıkları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve YEDAM'ın sunduğu ücretsiz, gizlilik esaslı psikososyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, bağımlılıkla mücadelede polis memurlarının üstlendiği önemli role vurgu yaparak farkındalık çalışmalarının önemini ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç

Arda ve Emre karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi

İkiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den sürpriz mesaj