İzmir'de Yeşilay ve MÜSİAD bağımlılıkla ortak mücadeleyi ele aldı

Yeşilay İzmir Başkanı Necmettin Gülak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etti.

Bilal Saygılı, ziyarette, Yeşilayın yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede Yeşilayın yanında olduklarını aktaran Saygılı, "İzmir'de bağımlılığın en önemli sorunlardan biri olduğunu biliyoruz. Kendi medeniyet değerlerimizle gençlerimizi daha fazla buluşturmamız gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede Yeşilaya gerekli desteği vermeye de hazırız. Toplumumuzun sağlıklı bireylerle geleceğe umutla bakmaları, gençlerimizin güzel yarınlara erişmesi bizim için her zaman değerlidir." dedi.

Yeşilayın bağımlılıklara karşı asırlık mücadelesine devam ettirdiğini belirten Gülak ise şunları kaydetti:

"Alkol, tütün, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılıkları mücadele alanlarımız. Kuruluşundan bugüne Yeşilay olarak, bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi korumaya, milli ve manevi değerlerine bağlı, akıl ve beden sağlığı yerinde gençlerimizin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretimizde de MÜSİAD ile bağımlılıkla mücadelede birlikte atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Başkan Bilal Saygılı, MÜSİAD nezdinde şehrimizde birçok faaliyeti yürütmesi açısından bizim için çok önemli bir paydaş."