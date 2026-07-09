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Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Soykırlı'dan Kaymakam Gürdal'a ziyaret

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Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığı konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Soykırlı ve Gürdal makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, toplum sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşilay Kapaklı Şube Başkanı İrfan Kartal da ziyarette yer aldı.

Kaymakam Gürdal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Soykırlı ve Kartal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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