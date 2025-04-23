Yeşilay Şube Başkanı Koltuğunu Öğrenciye Bıraktı

Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Muhammet Altınsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir öğrenciye bıraktı.

Kutlama programı kapsamında Altınsoy, makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Erdoğan Nebioğlu'na devretti. Nebioğlu, tüm çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına dikkati çekti.

Altınsoy ise tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çocukların hayal gücüyle şekillenen bir gelecek için onların fikirlerine ve katkılarına her zaman değer verdiklerini belirten Altınsoy, çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

Program müzik dinletisinin ardından sona erdi.