Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden gönüllülere ücretsiz sanat kursları

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden gönüllülere ücretsiz sanat kursları
Güncelleme:
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılık ile mücadele çalışmaları kapsamında gönüllülere yönelik hat, filografi, ahşap yakma ve mum yapma kursları düzenliyor. Ücretsiz kurslar, toplumsal farkındalık ve kişisel gelişim için fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gönüllü bireylere yönelik çeşitli kurslar düzenliyor.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, gönüllülük bilincini artırmak ve bireylerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hat, filografi, ahşap yakma ve mum yapma kursları açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Aziz Çiftçi, kurslarla toplumsal farkındalık oluşturmak ve gönüllülerin kişisel gelişimine katkı sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Ücretsiz olarak alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde sunulan kursların, hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde gerçekleştirildiğini ifade eden Çiftçi, "Geleneksel ve modern sanat dallarını bir araya getiren eğitimler, katılımcılara sanatsal beceri kazandırmanın yanında sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor. Kurslara katılmak isteyen gönüllüler, pazartesi günleri 11.00-16.00, cumartesi günleri ise 12.00-15.00 arasında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'ne başvurarak veya 0 551 509 19 20 numaradan detaylı bilgi alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
500

