Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Güncelleme:
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, Karaköprü ilçesinde GAP Anadolu Lisesi öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenledi. Eğitimler, bağımlılığın etkileri ve Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Uzman ekiplerce GAP Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, bağımlılığın etkileri hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
