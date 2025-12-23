Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Uzman ekiplerce GAP Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, bağımlılığın etkileri hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verildi.