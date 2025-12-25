Haberler

Yeşilay Tokat Şubesinden hastane ziyareti

Yeşilay Tokat Şubesi, ruh sağlığı uzmanlarıyla bağımlılık alanında destek ihtiyacını görüşmek üzere bir araya geldi. Danışanların daha etkili yönlendirilmesi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Devlet Hastanesinde görev yapan uzman psikiyatri doktorlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette bağımlılık alanında destek ihtiyacı bulunan danışanların YEDAM'a daha etkin ve doğru şekilde yönlendirilmesi, bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iletişim ağının sürdürülebilir hale getirilmesi konularında istişarede bulunuldu.

Toplum ruh sağlığını korumaya ve bağımlılıkla mücadelede erken müdahaleyi güçlendirmeye yönelik iş birliklerinin danışanlara daha hızlı ve etkili destek sunulmasına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
